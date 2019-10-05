Новое устройство Украины решили распространить на Крым и Донбасс

Александр Корниенко, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, сообщил, что в рамках децентрализации планируется ввести новое административно-территориальное устройство страны. Причем оно будет распространяться и на "временно неподконтрольные территории": Крым, а также части Донецкой и Луганской областей.

По его словам, согласно "дорожной карте" децентрализации, проект нового административно-территориального устройства Украины будет подготовлен до конца ноября, после чего начнется его общественное обсуждение.

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации сначала необходимо внести изменения в Конституцию, а затем можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты.

"Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", — приводит слова украинского депутата "Интерфакс".