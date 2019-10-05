Опубликованы кадры масштабного ДТП на трассе Москва - Петербург

Сразу три большегруза стали участниками аварии на скоростной автомобильной дороге М-11 Москва – Санкт-Петербург. В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ДТП, произошедшего вечером в минувшую среду, 2 октября.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 45-летний водитель грузовика КамАЗ из-за поломки остановился на трассе в Вышневолоцком районе Тверской области. Ему решил помочь 48-летний мужчина, управлявший другим КамАЗом.

В тот момент, когда дальнобойщики, стоявшие на обочине, занимались устранением неисправности, в них влетела фура MAN, водитель которой оказался единственным пострадавшим в результате инцидента.

Травмированный мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.