"Оренбург" загнал "Динамо" в зону вылета

Двенадцатый тур чемпионата России продолжился в Оренбурге, где местный клуб принимал московское "Динамо". Южноуральцы выиграли 2:0, а столичный коллектив опустился в зону вылета.

Обыграв в предыдущем туре "Спартак", оренбуржцы проделали тоже самое с другим столичным клубом. Неприятности бело-голубых начались еще в первом тайме. Сначала получил тяжелую травму и был заменен полузащитник Жоаозиньо. Затем заработал две красных карточки и покинул поле другой игрок средней линии Артур Юсупов.

После перерыва "Оренбург" дважды реализовал численное преимущество. Сначала вышедший на замену Артем Кулишев с нескольких метров беспрепятственно пробил головой. А в конце игры защитник Урош Радакович отличился при розыгрыше углового.

"Оренбург" победил 2:0, набрал 14 очков и поднялся на девятое место. "Динамо" с 10 очками опустилось на предпоследнее 15 место. Отставка тренера Дмитрия Хохлова выглядит все более и более вероятной.