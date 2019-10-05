КХЛ. "Сибирь" нанесла поражение "Нефтехимику"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Новосибирске, где играли клубы Восточной конференции – местная "Сибирь" и нижнекамский "Нефтехимик". Хозяева победили 4:2.

Четыре из шести шайб были заброшены в первом периоде. Сначала Александр Торченюк поразил ворота гостей, затем Александр Шаров увеличил преимущество "Сибири". Зият Пайгин в большинстве один гол отыграл. Но и сибиряки также использовали численное преимущество. Точку в голевой атаке поставил Микаэль Руохомаа.

Во втором периоде "Нефтехимик" усилиями Алексея Волгина снова сократил отставание. Скользкий счет 3:2 держался до конца третьего периода, пока нападающий "Сибири" Илья Морозов не поразил пустые ворота. "Сибирь" выиграла 4:2, набрала 17 очков и занимает пятое место. "Нефтехимик" с 12 очками идет девятым.