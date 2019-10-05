В Челябинске легковушка снесла пенсионера, спешившего на трамвай. Видео

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшая наезд на пешехода, произошедший в субботу, 5 октября, на улице Горького в Тракторозаводском районе Челябинска.

Пожилой мужчина попытался пересечь проезжую часть. Он хотел успеть на трамвай, стоявший у остановки, однако примерно на середины пути его снес легковой автомобиль.

После удара пешехода отбросило в сторону.

Как сообщают местные СМИ, 81-летний пострадавший выжил и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и открытым переломом голени.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего у устанавливают степень вины участников аварии.