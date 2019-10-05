Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы

В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали. При аресте правоохранители изъяли у своих спасителей три тонны гашиша.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую прессу, этот курьезный случай произошел в провинции Малага. Местные сотрудники Гражданской гвардии организовали операцию по задержанию четырех подозреваемых в перевозке наркотиков. Те же пытались уйти от стражей правопорядка по морю на катере.

Полицейские пустились в погоню. Однако в какой-то момент две лодки, шедшие на большой скорости, столкнулись, в результате трое полицейских оказались в воде. В операции также участвовал полицейский вертолет, экипаж которого призвал преступников помочь гвардейцам. Наркоторговцы спасли правоохранителей и сразу же были арестованы.

Ранее появились сообщения о том, что испанские наркоторговцы ведут себя довольно дерзко: так, они не боятся разгружать запрещенный товар прямо на глазах отдыхающих на курорте Коста-дель-Соль.