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5 октября 201918:23

Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом

Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом

Прокурор Жан-Франсуа Рикар на пресс-конференции в Париже в субботу рассказал подробности убийства четырех сотрудников парижской префектуры. Как стало известно, массовое убийство в четверг совершил радикал-салафит. 45-летний специалист по электронике принял ислам несколько лет назад, пишет ТАСС. Мужчина работал в Управлении разведки парижской префектуры.

 

В день преступления радикал зарезал ножом женщину и трех мужчин. За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.

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