Импичмент Трампа забуксовал и ударил по Байдену

Скандал вокруг вмешательства США во внутренние дела Украины обрастает новыми подробностями. Уже второй разведчик готов дать показания против Дональда Трампа. У него якобы есть более точная информация, о чем именно говорили по телефону президенты США и Украины, сообщают СМИ. И тут оказывается, что тот самый тайный осведомитель, который и открыл ящик Пандоры, является членом Демократической партии.

С одним анонимным информатором импичмент буксует, и вот демократы готовят усиление. New York Times пишет, что есть еще один сотрудник разведки, у которого информация о Трампе и украинском скандале посерьезнее, и он тоже подумывает написать жалобу.

У журналистов к первой кляузе много вопросов: автор — сотрудник ЦРУ, который состоит в Демократической партии. О жалобе еще до ее написания он советовался с главой Комитета по разведке Конгресса Адамом Шиффом. Шифф и помогал создавать бумагу, а теперь сам же и возглавил расследование.

"Председатель Шифф должен быть отстранен от проведения расследования, учитывая, что члены его комитета являются фактическими свидетелями в деле осведомителя", — считает Джон Рэтклифф, член Палаты представителей от Республиканской партии.

Но такие доводы республиканцев почти не показывает национальное телевидение, и уже тем более их не слушают демократы. Повестки с требованием предоставить документы о переговорах с Зеленским направлены в Белый дом и Госдеп. Там от сотрудничества не отказываются, но заявили, что все шаги будут только после одобрения ведомственных юристов.

"К сожалению, Конгресс подает оскорбительные запросы сотрудникам департамента штата. С ними связываются напрямую и пытаются заставить их предоставить документы, принадлежащие Государственному департаменту. Это преследование, и я никогда не позволю этому случиться с моей командой", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Примечательно, что процедуру импичмента впервые в американской истории запускает не весь Конгресс, а всего пара комитетов, подконтрольных демократам.

Прошлые расследования по импичментам президентов Никсона, Клинтона запускал весь Конгресс — общим голосованием, и потом по комитетам распределялось, кому опрашивать свидетелей, кому изучать документы. Так было до прошлого года, когда демократы изменили правила, и теперь всего лишь пара подконтрольных им комитетов проголосовала — и процесс пошел.

Администрация Трампа заявила: пока не пройдет официальное голосование всего Конгресса о начале расследования по импичменту, никакие другие результаты Белый дом признавать не будет. Президент продолжает настаивать на расследование возможных коррупционных дел его конкурента по предвыборной гонке бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Байден со своим сыном занимаются грабежом определенных стран, и это наносит ущерб США. Хотелось бы вам, чтобы, например, Джо Байден вел переговоры по сделке с Китаем, став новым президентом? В таком случае он бы просто отдал Китаю все. Он не годится для такой работы", — заявил Трамп.

Байден пытается переводить тему, хорохорится, но опросы показывают, что избиратели от него отворачиваются. Скандал с импичментом Трампа пока против него — бывший вице-президент уже не явный лидер кандидат от демократов.