Шувалов: у Латинской Америки к России огромный интерес

Российский премьер Дмитрий Медведев во время визита на Кубу посетил нефтяное месторождения Бока де Харуко, которое кубинцам помогает осваивать российская "Зарубежнефть". Продолжение деловой программы и у тех, кто был с председателем правительства в делегации. Вице-премьер Юрий Борисов из Гаваны вылетел в Венесуэлу, в Каракас И весьма примечательный маршрут у главы ВЭБ Игоря Шувалова.

- Вы-то какими судьбами здесь, Игорь Иванович?

- Взаимная торговля, инвестиционные проекты, продвижение российской продукции.

- По-моему, до этого не было такого отчетливого латиноамериканского направления?

- Всегда было, но только с разным успехом. Иногда этот интерес затухает, иногда возобновляется, и сейчас нам интересно. Я вот только вернулся из Мексики.

- На Кубу из Мексики?

- Да. И затем улетаю в Никарагуа. И вообще мы сейчас выстраиваем отношения с крупнейшими банками развития Аргентины, Бразилии, Мексики, а также с теми странами, которые хотят построить партнерские отношения либо их реанимировать.

- Ну, с кубинцами все понятно. Санкции. Две стороны сошлись. А вот когда вы приезжаете к мексиканцам, аргентинцам, они не опасаются иметь дело с русскими, из-за того что Россия под санкциями?

- Огромный интерес. Мы провели переговоры в Мехико — огромный интерес к российской повестке, к национальным целям развития. У них амбициозный план по развитию страны до 2034 года. Хотят узнать, что делает российское правительство, какова повестка президента, как банки развития и институты развития вписываются для того, чтобы добиваться конкретного проектного результата. Мы договорились об обмене контактами и о том, как будем продвигать проекты, где это возможно. Очень большой интерес.