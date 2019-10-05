В день 75-летия Александр Михайлов рассказал о самом главном

75-летие отмечает Народный артист России Александр Михайлов. В театре он сыграл около тридцати ролей, в кино — вдвое больше. Но один образ — Васи Кузякина из фильма "Любовь и голуби" — стал по-настоящему легендарным. Эту культовую картину любят, знают наизусть и цитируют зрители нескольких поколений.

"Необязательно сниматься в 70 картинах. Можно снять в одном фильме — "Любовь и голуби". Вот эта любовь для меня непонятная и в то же время понятная", — признается народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Утверждать Михайлова худсовет не хотел — настоял Меньшов, хотя и знакомы не были.

Народный киногерой родом — из забайкальской деревни, но грезил не сценой — морем. Два года ходил на рыболовном судне, пока на берегу один талантливый спектакль не перевернул всю жизнь.

"Когда он выходит на сцену, весь зал начинает хлопать, причем чувствуется, что половина зала — девушки женщины, которые его обожают. Он с возрастом молодеет, он такой привлекательный мужчина, крепкий, сильный", — отметила народная артистка СССР Инна Чурикова.

Но и поступив в театральное, с тельняшкой Александр Михайлов не расстался.

Фильм "Мужики" – истории на разрыв. После выхода картины на экраны сироты всей страны завалили актера письмами.

"Дважды отказывался от "Мужиков". Подумал, что в этом сценарии есть неправда. А потом меня познакомили с человеком, судьба которого легла в основу сценария", — рассказал Михайлов.

Острое чувство правды вело Михайлова всегда. Его театральная биография — как карта родины: Владивосток, Саратов и только потом Москва. О профессии, впрочем, — словами из спектакля.

"После музыканта остаются ноты, после художника – картины, после писателя — книги. И только после нас, актеров, — ничего, один воздух. Но остается самое главное – память, которая пронзает твою душу, сердце", — отметил актер.