Минфин: реальные доходы россиян упадут

Реальные доходы россиян в 2019 году, несмотря на рост заработной платы, продолжат падение — в частности, из-за необходимости выплачивать проценты по кредитам. Такой прогноз содержится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, внесенному правительством в Госдуму.

Министерство прогнозирует рост реальной начисленной заработной платы в целом по итогам текущего года на уровне 1,5 процента, передает ТАСС. Однако реальные располагаемые доходы населения продолжают падать на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за взятые гражданами кредиты.

За первое полугодие 2019 года падение этих доходов россиян составило 1,3 процента. В итоге рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года, как прогнозируется, сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил о существовании проблемы закредитованности населения в российской экономике, которая приведет к "взрыву" в 2021 году.