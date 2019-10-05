Зеленский считает, что стать президентом ему помогла школа

Президент Украины Владимир Зеленский на субботней встрече с педагогами назвал качества, которые ему помогли развить в школе. Зеленский уточнил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, умение разобраться в сложной ситуации. Одну из черт характера президент отметил особо — стремление отстаивать справедливость, ведь именно она помогла ему занять высший пост в государстве.

Зеленский подчеркнул, что в его семье всегда гордились причастностью к "одной из главных профессий", ведь бабушки президента работали учительницами, а отец — работник ВУЗа.

В первое воскресенье октября на Украине отмечают День работников образования, пишет РИА Новости. Из рук президента награды получили финалисты конкурсов "Учитель года-2019" и Global Teacher Prize Ukraine.