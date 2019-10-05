Элтон Джон чуть не умер от инфекции

Британский музыкант Элтон Джон два года назад узнал, что болен раком простаты, и чуть не умер от осложнений после операции по удалению опухоли. Из-за инфекции он оказался "в 24 часах от смерти", рассказывает 72-летний певец в своей готовящейся к выходу автобиографии Me ("Я").

Выдержки из книги публикует The Daily Mail. По словам певца, признаки болезни у него обнаружили во время регулярного осмотра, а проведенная биопсия подтвердила диагноз "рак" как раз накануне начала мирового турне. Диагноз певца не шокировал — рак простаты встречается очень часто, к тому же у него он был выявлен на ранней стадии, а природа, рассказывает Элтон Джон, наградила его крепким здоровьем.

Химиотерапии он предпочел операцию, не желая, чтобы рак "нависал над ним годами". Операция в Лос-Анджелесе в 2017 году была успешной, однако через несколько недель музыкант стал ощущать недомогание и сильную боль. Причиной было редкое осложнение — утечка жидкости из лимфоузлов. Элтон Джон продолжал концерты, периодически обращаясь к врачам для откачки жидкости.

Спустя примерно 2,5 месяца регулярных процедур врачи вылечили его — случайно: после рутинной колоноскопии незадолго до 70-летия музыканта проблема исчезла.

"Все вернулось в норму — пока я чуть не умер", — вспоминает Элтон Джон.

Причиной была инфекция, подхваченная им в ходе турне в Южной Америке. Ее лечили мощными дозами антибиотиков, певцу делали МРТ и множество других процедур, и только после 11 дней в больнице его отпустили домой. На полное выздоровление потребовалось семь недель — пришлось "заново учиться ходить", пишет Элтон Джон.