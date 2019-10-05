Хоккеисты "Спартака" прервали победную серию "Витязя"

В подмосковном Подольске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Витязем" и московским "Спартаком". Ни основное, ни дополнительное время не выявило победителя. А в серии буллитов сильнее оказались красно-белые. Итоговый счет – 2:1 в пользу гостей.

Команда Олега Знарка вышла вперед на 23-й минуте матча: шайбу забросил Вячеслав Лещенко. Хозяева льда сумели отыграться на 59-й минуте усилиями Егора Воронкова. Овертайм завершился без голов, а в буллитной серии точный бросок Каспарса Даугавиньша принес победу "Спартаку".

Таким образом, красно-белые прервали десятиматчевую победную серию подольской команды. Спартаковцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков. "Витязь" идет на Западе третьим с 23 баллами.