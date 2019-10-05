Стало известно о давлении Перри на Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри убеждал президента Украины Владимира Зеленского бороться с коррупцией и призывал к расширению наблюдательного совета украинского "Нафтогаза", включив в него двух американцев. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с работой главы американского Минэнерго.

По словам этих источников, у них нет никаких сведений о том, что Перри явно требовал от украинских чиновников активизировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера — эта история уже грозит Трампу импичментом. Однако, цитирует эти источники Politico, как минимум Рик Перри играл активную роль в попытках администрации Трампа повлиять на решения администрации нового украинского президента.

Сейчас в наблюдательный совет "Нафтогаза" входит, в частности, бывший помощник Джо Байдена Амос Хохстайн. Министр предложил кандидатуры двух руководителей нефтяных компаний, базирующихся в его родном штате Техас. В Белом доме от комментариев отказались, переадресовав вопрос Politico в Министерство энергетики США. Официальный представитель американского Минэнерго Шейлин Хайнс подтвердила изданию, что глава ведомства рекомендовал расширить наблюдательный совет "Нафтогаза".

24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Президента США подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине.

За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь. Демократы подозревают, что нынешний глава Белого дома таким образом пытается дискредитировать демократа Байдена, считающегося наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.