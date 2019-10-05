В метро Санкт-Петербурга упал на рельсы человек

На станции "Академическая" в метрополитене Санкт-Петербурга упал на рельсы человек. Это произошло в момент его выхода из вагона.

Упавшего подняли, он не пострадал, рассказали ТАСС в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При этом, по сообщению информационно-справочного центра метрополитена, в результате ЧП было ограничено движение поездов.

Интервал между поездами на участке от "Академической" до конечной станции Кировско-Выборгской линии "Девяткино" составил семь минут. Сами станции не закрывались, поезда уже ходят в обычном режиме.