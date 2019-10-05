"Пари Сен-Жермен" разгромил "Анже" в чемпионате Франции

В Париже на стадионе "Парк де Пренс" состоялась встреча девятого тура чемпионата Франции по футболу между лидерами турнира – "Пари Сен-Жерменом" и "Анже". Хозяева поля разгромили соперника, отправив в ворота гостей четыре безответных мяча.

Их авторами стали Пабло Сарабия (13-я минута), Мауро Икарди (37-я), Идрисса Гуйе (59-я) и Неймар (90-я).

"ПСЖ" продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, набрав 21 очко. "Анже" с 16 баллами опустился на третью строчку.