В Багдаде боевики напали на тележурналистов

На бюро спутникового телеканала "Аль-Хадас" в Багдаде напали неизвестные боевики в масках. Пострадали несколько сотрудников бюро.

О вооруженном нападении сообщил вечером в субботу, 5 октября, в прямом эфире корреспондент телеканала Маджид Хамид. Он же рассказал, что как минимум один из его коллег получил тяжелую травму — его ударили по голове.

В канцелярии премьер-министра Ирака факт нападения подтвердили. Там добавили, что уже начато расследование, пишет ТАСС.