"Витесс" Слуцкого оказался сильнее "Утрехта"

В матче девятого тура голландской Эредивизии "Витесс" на своем поле принимал "Утрехт". Команда Леонида Слуцкого обыграла соперника со счетом 2:1, добившись третьей победы подряд в чемпионате страны.

В составе победителей мячи забили Макс Кларк (9-я минута) и Тим Матавж (68-я). У проигравших отличились Адам Махер (38-я).

"Витесс" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Утрех" расположился на шестой позиции с 14 баллами.