В одном из флигелей МИД РФ произошло короткое замыкание

Пресс-служба МЧС РФ сообщила о задымлении в здании МИД.

По адресу оперативно выехали пожарные расчеты. Установлено, что причиной задымления стало короткое замыкание, передает ТАСС.

В МИД сообщили, что инцидент произошел в одном из флигелей здания. Пожара в самом здании министерства нет.