На продовольственную ярмарку в Кёльне приехали полсотни российских компаний

Качество российских продуктов — главное преимущество на рынке Европы, считает вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом он заявил на 100-й международной выставке продуктов в Кёльне.

В таком масштабе российские производители на крупнейшей в мире продуктовой выставке ANUGA представлены первый раз. Полсотни компаний из 20 регионов России привезли в Кёльн мясную продукцию, конфеты, мед, крупы, маринованные овощи — все то, что уже давно любимо россиянами, а теперь появляется на столах и в других странах мира.

На стендах российских производителей ажиотаж. Клиенты из Китая, Вьетнама, Арабских Эмиратов, Африки пробуют, оценивают и обсуждают будущие контракты. В прошлом году объем российского экспорта продуктов питания составил 20,5 млрд долларов. Задача на ближайшие пять лет — увеличить эту цифру до 45 млрд долларов. Россия уже является крупнейшим экспортером зерна в мире. Теперь очередь за продукцией пищевой промышленности.

"Сегодня можно говорить, что задачу продовольственной безопасности у себя в стране мы решили. Внутренний рынок устойчив, продовольствие в стране есть, и задача сегодня, как использовать имеющийся земельный биоклиматический потенциал, чтобы мы стали крупнейшим игроком на мировом рынке. Как, например, мы сегодня уже номер один по экспорту пшеницы, третьи по экспорту зерновых культур", — заявил Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Здоровое питание будущего – главная тенденция выставки Anuga 2019. У России тут естественное преимущество. Потребителей привлекают натуральные продукты отечественных производителей. А тот факт, что в нашей стране никогда не производили генно-модифицированных продуктов питания, сегодня серьезное конкурентное преимущество на мировом рынке.

"Мы видим, что есть очень большой интерес к российским стендам, — говорит Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра. — Мы видим, что много компаний хотели бы поехать, но, видимо, сделают это в следующий раз. Линейка наших предприятий расширяется, качество сервиса, маркетинга, качество продукции повышается".

Отечественные компании являются пока начинающими игроками на мировом продовольственном рынке. В этом году Российский экспортный центр на своем объединенном стенде собрал 27 экспортеров. Но уже на открытии выставки российская сторона договорилась, что в следующий раз для российских производителей будет выделен отдельный павильон.