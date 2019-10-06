Шотландцы добиваются независимости от Великобритании

В Шотландии больше двухсот тысяч человек вышли на улицы Эдинбурга на марш в поддержку независимости. Обвинили Лондон в обмане.

На референдуме в 2014 году большинство проголосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Потому что им пообещали устойчивые связи с Европой. Brexit шотландцы не поддержали, передает "Россия 24".

И вот глава страны Никола Стерджен написала в Твиттере, что нет никаких сомнений — Шотландия в конечном итоге добьется независимости от Великобритании.