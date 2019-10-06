Александр Соболев вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев стал единоличном лидером гонки бомбардиров чемпионата России по футболу. Теперь на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.

Соболев обошел в споре бомбардиров Эльдора Шомоуродова из "Ростова", оформив дубль в матче 12-го тура чемпионата страны против "Сочи". У ростовчанина на один гол меньше, но есть игра в запасе.

По системе "гол+пас" также лидирует форвард самарской команды, в активе которого три результативные передачи. Следом идут Шомоуродов (9 голов + 1 передача) и Артем Дзюба из "Зенита" (5+5).