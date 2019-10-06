Экс-тренер "Спартака" Кононов может возглавить ПАОК

Бывший наставник московского "Спартака" Олег Кононов может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Греции. В услугах 53-летнего специалиста заинтересован ПАОК.

По информации "Бизнес Online", Кононов недавно встречался в Салониках с владельцем греческого клуба Иваном Савиди. Как сообщается, агент экс-тренера "Спартака" Вадим Шаблий знаком с руководством ПАОК.

Напомним, что Кононов покинул "Спартак" 29 сентября после поражения в матче 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Главным тренером греческого клуба на данный момент является Абел Феррейра. Под его руководством ПАОК в нынешнем сезоне не смог отобраться в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы.