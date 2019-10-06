Скончался бывший игрок КХЛ Самвел Мнацян

Федерация хоккея России объявила о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна. Ранее у 29-летнего хоккеиста был обнаружен рак. В течение года он боролся с тяжелой болезнью, но победить свой недуг не смог.

Мнацян являлся воспитанником омского хоккея. В профессиональной карьере он выступал за "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" и "Адмирал". Последним клубом защитника стала новосибирская "Сибирь", за которую он из-за болезни так и не смог сыграть.

Напомним, что в июле 2018 года у хоккеиста была диагностирована опухоль позвоночника. Позже стало известно, что болезнь спровоцировал сильный удар в спину в одном из матчей КХЛ.