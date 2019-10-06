Вице-премьер РФ Гордеев предложил создать "зерновую ОПЕК"

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев предложил крупнейшим государствам-производителям зерна создать объединение по типу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По мнению вице-премьера, в организацию могли бы войти страны, экспортирующие зерно: Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие. Об этом он заявил по итогам встречи с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер, передает РИА Новости.

Этот вопрос Алексей Гордеев предложил обсудить на следующем саммите министров сельского хозяйства в Берлине в рамках выставки "Зеленая неделя" (кстати, вопрос о "зерновой ОПЕК" поднимался Гордеевым в 2007 и в 2008 годах).

В рамках переговоров стороны также обсудили тему производства органической продукции. Участники встречи договорились наладить обмен специалистами в сфере органического сельхозпроизводства.

По словам Алексея Гордеева, наряду с сектором органической продукции необходимо развивать зеленые бренды экологически чистой продукции, которые призваны защищать окружающую среду и животных.

В конце сентября в Москве состоялась выставка продуктов питания WorldFood Moscow. В ее рамках прошел круглый стол "ЗОЖ и органика — новые возможности, новые ниши". Участники дискуссии интересовались, что же будет с различными словами "эко", "био", "органик" на упаковке?

"Обычно закон закрепляет одно-два слова. В Германии это "эко" и "био", в США "органик", — рассказал Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза (в организации состоят 35 крупнейших в России производителей). — Россия закрепила за собой одно название – "органический" или "органик". Пока мы не подпишем документы о взаимопризнании, мы не можем говорить, что наш "органик" равняется зарубежным терминам "эко" и "био". В ближайшие два-три года судьбу этих названий мы не сможем определить".

Олег Мироненко добавил, что сегодня российский сектор органики находится в стадии становления, и необдуманные шаги могут его дискредитировать.

"В частности, много вопросов о законопроекте об экологически чистой продукции, — обозначил Олег Мироненко проблемную ситуацию. — Если бы такой закон появился в том виде, как планировалось вначале, он бы убил сектор органики. Нам удалось разрешить ситуацию с инициаторами этого закона. Мы жестко стоим на позиции, что нельзя смешивать и подменять понятия".

Ранее в сентябре, в интервью изданию "Сфера", Олег Мироненко отметил, что Россию не ждут на европейских рынках с готовой продукцией; еще предстоит завоевать этот рынок и освоить собственный.

"Нам нужно от шести до десяти тысяч компаний — производителей органики, чтобы рынок был устойчивым. А для расцвета самих компаний нужна господдержка и развитие инфраструктуры — от обучения кадров до производства биопрепаратов", — сказал он.

По его мнению, зарубежные страны интересуют российские органические овощи и фрукты, частично — молочная продукция, зерновые, бобовые, а также продукция из грибов и ягод.

"Но трейдеры ищут органическую продукцию в таких объемах, которые мы пока произвести не можем. России надо создавать собственных трейдеров, выходить на зарубежные рынки самостоятельно, чтобы нас не обманывали при налаживании поставок органической продукции за рубеж", — заявил Олег Мироненко.