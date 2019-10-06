Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, наши страны договорились о новых проектах в сельском хозяйстве (производство продуктов питания) и о сотрудничестве в военно-технической сфере (обновлены все контракты на поддержку и консультации), передает РИА Новости.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, который подписывал документы с российской стороны, подчеркнул, что к следующей межправительственной комиссии планируется составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами до 2030 года.

Встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялась через неделю после официального визита последнего в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным.