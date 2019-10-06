Турция группирует на границе с Сирией ударные войска

Турция стягивает дополнительные войска и военную технику в расположенный на границе с Сирией район. Антиправительственные войска, против которых намечен удар, грозят Турции полномасштабной войной.

По данным турецкого телевидения, переброска войск и техники происходит после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, в котором тот предупредил о готовящейся операции в Сирии. Турецкий лидер не исключил, что эта операция может начаться в ближайшие дни, передает РИА Новости.

Анкара хочет очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого плана забуксовала.

В ответ на турецкую перегруппировку войск так называемые Сирийские демократические силы (альянс антиправительственных сил, пользующийся поддержкой США) заявили, что реализация турецких планов может вылиться в тотальную войну и что они готовы в любой момент отразить агрессию.