Жена американского дипломата сбила молодого британца и покинула королевство

Британский телеканал Sky News распространил информацию о ДТП с участием жены американского дипломата, в результате которого погиб 19-летний Гарри Данн.

Это происшествие может стать причиной дипломатического конфликта между Великобританией и США. Все потому, что женщина, предположительно, из-за действий которой, погиб молодой человек, покинула королевство, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, передает ТАСС.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сразу отреагировал на ситуацию: "Я позвонил послу США, чтобы выразить разочарование Соединенного Королевства в связи с этим решением, и призвал посольство его пересмотреть".

ДТП произошло еще в августе. В графстве Нортгемптоншир неподалеку от авибазы Кроутон, где расположен центр связи ВВС Соедиенных Штатов, мотоцикл Гарри Данна столкнулся с автомобилем, следовавшим по полосе встречного движения. За рулем находилась американка, которой правоохранительные органы не успели присвоить статус подозреваемой в деле о гибели молодого человека.