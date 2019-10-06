Гол Панарина помог "Рейндежрс" обыграть "Оттаву"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде оказались сильнее "Оттава Сенаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости добились победы со счетом 4:1. Одну из шайб в этой встрече забросил российский форвард "рейнджеров" Артемий Панарин.

Он же записал на свой счет результативную передачу. Главным же героем встречи стал Мика Зибанежад, оформивший хет-трик. Здорово сыграл и российский форвард гостей Павел Бучневич, в активе которого оказались три голевых паса.

В другом матче дня хоккеисты "Тампа Бэй Лайтнинг" на выезде уступили "Флорида Пантерз" со счетом 3:4. Вратарь "пантер" Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, одержав первую победу в новом клубе.