"Каролина" одолела "Вашингтон, Свечников набрал два очка

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз". "Ураганы" в гостях добились волевой победы в овертайме со счетом 3:2.

Хозяева льда отличились на 18-й минуте первого периода усилиями Гарнета Хэттеуэйя. После перерыва Ти-Джей Оши упрочил преимущество "столичных". Однако гости сумели перевести игру в овертайм благодаря шайбам Эрика Хаулы и Джейккоба Славина. А в дополнительное время гол Джейка Гардинера принес "Каролине" победу в матче.

Российский форвард "ураганов" Андрей Свечников записал на свой счет две голевые передачи. Российские легионеры "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отличиться не смогли.

В другой встрече дня "Монреаль Канадиенс" по буллитам переиграл "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 6:5.