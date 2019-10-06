ФБР устроило часовой допрос российскому депутату

В аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву и устроили ей допрос. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Юмашева прилетела на форум "Диалог Форт Росс". Но прямо в воздушной гавани её перехватил сотрудник ФБР, который даже не представился. А после часового допроса депутату предложили встретиться позже, в неформальной обстановке, и продолжить общение.

Как заявил Антонов, он даже представить себе не может, чтобы подобная ситуация произошла в России с кем-либо из американских конгрессменов.

Наше посольство в США уже направило ноту протеста в Госдепартамент.

Инга Юмашева известна тем, что за последние годы сделала очень многое для стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает телеканал "Россия 24".