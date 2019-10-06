В Венесуэле довольны результатами визита российского вице-премьера

Россия и Венесуэла будут сотрудничать в экономике, энергетике и военно-технической сфере. По итогам визита в Каракас вице-премьера Юрия Борисова подписан ряд соглашений. Согласно прогнозам, товарооборот между странами теперь может вырасти почти вдвое.

О визите российского вице-премьера Юрия Борисова в Каракас пишет большинство венесуэльских газет. И заголовки в них, например, про развитие двустороннего сотрудничества, статьи с цитатами президента Николаса Мадуро о договоренностях с Москвой в сфере экономики, энергетики, технологий, финансов. Сразу же становится понятно, насколько официальному Каракасу важна поддержка России в контексте внешней и внутренней политики.

У России и Венесуэлы большие совместные планы. Как раз с обсуждения общих векторов в политике и экономике и началась встреча в президентском дворце Мирафлорес.

В протокольном дворце МИД Венесуэлы, с балкона которого два века назад была провозглашена независимость страны от Испании, встреча с вице-президентом Делси Родригес. Видно, что диалог складывается: Юрий Борисов говорил о договоренностях, которые должны еще больше сблизить Москву и Каракас.

На переговорах межправительственной комиссии с министром промышленности Венесуэлы Тареком Эль-Айссами вице-премьер Юрий Борисов подчеркнул гуманитарный характер взаимодействия Москвы и Боливарианской республики в том смысле, что от этих отношений зависит, как в Каракасе будет, к примеру, с продовольствием или медикаментами. Общий товарооборот между странами в ближайшее время может составить 150 миллионов долларов в год.

Каждая встреча продолжалась даже дольше, чем было расписано по программе. А еще российско-венесуэльские переговоры телевидение Каракаса транслировало в прямом эфире. Потому что скрывать нечего. И уверенность сторон друг в друге только растет.