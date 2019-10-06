Формула Штайнмайера рассорила Порошенко и националиста Билецкого

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку из-за формулы Штайнмайера.

Конфликт произошел с националистом Андреем Билецким во время записи телепередачи на телеканале "Украина", передает "Россия 24".

Билецкий, выступающий против подписания документа, упрекнул Порошенко в том, что тот ранее сам намеревался применить формулу. И заявил, что было бы прекрасно, если Украина насовсем попрощается с Порошенко. Бывший президент не стал сдерживать раздражение и ответил оппоненту: "Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь".