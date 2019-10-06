Нидерланды отказываются от названия Голландия

Власти Нидерландов решили обновить имидж страны.

Для этого решено отказаться от названия Голландия. По мнению государственных деятелей, это название ассоциируется у всех с наркотиками и Кварталом красных фонарей.

По мнению мэра Амстердама Фемке Халсема, знаменитый Квартал красных фонарей необходимо реформировать, так как проституция превратилась в туристическую достопримечательность, опасную для самих работниц этой сферы.

А Нидерланды хотят позиционировать себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем". Также власти хотят обновить туристическую привлекательность страны.

С 2020 года название Нидерланды прочно обоснуется в обычной жизни голландцев, передает "Россия 24".