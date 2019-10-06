UFC 243. Адесанья нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою. Видео

В главном поединке турнира Ultimate Fighting Championship 243 временный обладатель титула организации в среднем весе Исраэль Аденсанья победил чемпиона промоушена Роберта Уиттакера.

Бой проходил в октагоне "Марвел Стэдиум" в австралийском городе Мельбурн и завершился досрочной победой новозеландца, который отправил Уиттакера в нокаут во втором раунде.

ISRAEL ADESANYA WITH THE KO! 😳



🇳🇬 pic.twitter.com/3eTcuh9xlQ — Complex Sports (@ComplexSports) October 6, 2019

Таким образом, 30-летний боец прервал победную серию австралийца из девяти боев и стал новым чемпионом UFC, теперь на его счету 18 побед кряду.

Результаты других поединков турнира:

Дэн Хукер победил Эла Яквинту единогласным решением судей.

Сергей Спивак победил Тай Туйвасу.

Диего Лима победил Люк Жумо раздельным решением судей.

Йорган де Кастро нокаутировал Джастина Тафа в первом раунде.