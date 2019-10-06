Знарок – о победе над "Витязем": набрали два очка – это самое главное

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" на выезде обыграл "Витязь" (2:1 Б), прервав победную серию подольской команды из десяти игр. Главный тренер "красно-белых" Олег Знарок поделился впечатлениями от победы своих подопечных.

" Из-за ошибки в конце пришлось играть дополнительное время. Выиграли и набрали два очка, это самое главное, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Пропущенная шайба? Естественно, неприятно пропускать. Хотелось бы выиграть в основное время. Допустили ошибку ненужную".

"Спартак" одержал третью победу в последних пяти играх и с 15 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а "Витязь" в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 23 очка. В следующем матче "красно-белые" 7 октября на выезде сыграют со СКА, а подопечные Михаила Кравеца в тот ж день в Риге встретятся с местным "Динамо".