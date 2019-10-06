В Косове стартовали досрочные выборы в парламент

Досрочные парламентские выборы начались в самопровозглашенном Косове, избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 по Москве).

На 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. Это уже шестые внеочередные выборы из семи прошедших — ни один созыв косовского парламента не отбыл свой мандат до конца. Предварительные прогнозы показывают, что самые высокие шансы на победу имеют следующие партии: Демократический союз Косова, Демократическая партия Косова (действующего президента Хашима Тачи,) правое "Самоопределение" и "Альянс за будущее Косова" (экс-премьера Косова).

Косовский избирком зарегистрировал 1,94 миллиона избирателей. Предварительные итоги выборов будут известны после 20.00 по Москве, когда закроются последние участки для голосования.