Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что "русский народ — убийца". По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.

Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки. И призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала "Союз". Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".

Ранее Смирнов вызвал волну возмущения своим высказыванием о способе воспитания нецензурно ругающихся детей. Совет "давать в рожу" оскорбил россиян. Правда, позднее в РПЦ пояснили, что священник просто пошутил.