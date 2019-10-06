Нину Ургант наградят "Золотой розой" с бриллиантами

Александринский театр возрождает традицию награждения актеров ювелирными украшениями. Вновь учрежденным почетным знаком "Золотая роза" первой будет награждена народная артистка России Нина Ургант, сообщает пресс-служба театра.

Награда для женщин представляет собой брошь из белого золота, украшенную бриллиантами. Для мужчин — запонки. Первая награда будет вручена сегодня. Брошь для Нины Ургант вручат в Царском фойе театра ее сыну Андрею Урганту.

В дальнейшем этот знак, созданный мастерами ювелирной группы "Смоленские бриллианты", будет присуждаться ежегодно и вручаться лауреату в день открытия очередного сезона Александринского театра — 30 августа. Цель учреждения награды — особым образом отметить и поддержать высочайшие проявления творческого вдохновения и профессионального мастерства представителей театральных профессий. Его название перекликается с именем Александрина, как звали супругу императора Николая 1 Александру Федоровну и в честь которой театр назван Александринским. Всю жизнь императрицу сопровождала эмблема белой розы.

Нина Ургант, отметившая нынешней осенью свое 90-летие, с 1962 года играла на сцене Пушкинского (ныне Александринского) театра, где исполнила более 30 ролей. Она широко известна и как актриса кино, где самой известной ее ролью стала медсестра из фильма "Белорусский вокзал". Она является родоначальницей актерской династии, которую продолжают ее сын — артист театра и кино Андрей Ургант и внук — популярный телеведущий Иван Ургант.