МЧС предупредило москвичей о снеге и сильном ветре

В ближайшее время в Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Ведомство распространило экстренное предупреждение.

Спасатели рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Москвичам и гостям города также советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.