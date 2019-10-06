Под Нижним Новгородом разбился автобус с туристами

В воскресенье под Нижним Новгородом опрокинулся на бок автобус, перевозивший около 20 туристов. Как сообщили "Интерфаксу" в специальных службах, водитель не справился с управлением.

В настоящее время выясняется количество пострадавших и характер из травм.