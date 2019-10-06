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6 октября 201910:34

Под Нижним Новгородом разбился автобус с туристами

Сергей Мальгавко/ТАСС

В воскресенье под Нижним Новгородом опрокинулся на бок автобус, перевозивший около 20 туристов. Как сообщили "Интерфаксу" в специальных службах, водитель не справился с управлением.

В настоящее время выясняется количество пострадавших и характер из травм.

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