Евгений Малкин получил травму, споткнувшись об одноклубника. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой "Коламбус Блю Джекетс" (7:2) получил травму.

Во втором периоде Евгений споткнулся об ногу партнера по команде Криса Летанга, докатился до борта, где столкнулся с соотечественником Владиславом Гавриковым, защищающим цвета "Блю Джекетс". Затем Малкин покинул площадку и больше на льду не появлялся.

Here's where Evgeni Malkin was injured during the 2nd period. #Pens pic.twitter.com/xkRsK6vVzj