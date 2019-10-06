Утвержден календарь Формулы-1 на сезон-2020, Гран-при России вновь пройдет в сентябре

Международная автомобильная федерация (FIA) на заседании Всемирного совета по автоспорту утвердила календарь Формулы-1 на следующий сезон. Впервые в истории серии чемпионат будет состоять из 22 этапов.

Сезон стартует 15 марта этапом в австралийском Мельбурне и завершается 29 ноября в Абу-Даби. Гран-при России, как и в этом году, состоится в конце первого месяца осени – 27 сентября. Новыми этапами в календаре стали Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов.

Календарь Формулы-1 на сезон-2020:

15 марта – Гран-при Австралии

22 марта – Гран-при Бахрейна

5 апреля – Гран-при Вьетнама

19 апреля – Гран-при Китая

3 мая – Гран-при Голландии

10 мая – Гран-при Испании

24 мая – Гран-при Монако

7 июня – Гран-при Азербайджана

14 июня – Гран-при Канады

28 июня – Гран-при Франции

5 июля – Гран-при Австрии

19 июля – Гран-при Великобритании

2 августа – Гран-при Венгрии

30 августа – Гран-при Бельгии

6 сентября – Гран-при Италии

20 сентября – Гран-при Сингапура

27 сентября – Гран-при России

11 октября – Гран-при Японии

25 октября – Гран-при США

1 ноября – Гран-при Мексики

15 ноября – Гран-при Бразилии

29 ноября – Гран-при Абу-Даби