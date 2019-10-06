Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом возросло в два раза

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом возросло до 20. Ранее сообщалось о десяти раненых. Жертв нет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Автобус, в котором находились 29 человек, опрокинулся у села Паново-Осаново. Водитель не справился с управлением. Туристы ехали в музей-заповедник Пушкина.