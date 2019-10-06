Джокович завоевал 76-й трофей в карьере, выиграв турнир в Токио

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира в Токио в двух сетах за один час десять минут обыграл представителя Австралии Джона Миллмана со счетом 6:3, 6:2.

Серб шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Миллмана, занимающего 80-е место в рейтинге ATP, один эйс и ни одной двойной ошибки.

Таким образом, Джокович завоевал четвертый титул в сезоне и 76-й – в карьере. Трофей в Токио принес 32-летнему теннисисту 500 очков рейтинга и 391 тысячу долларов в качестве призовых.