Как защититься от гриппа: советы Роспотребнадзора

В преддверии сезонного повышения заболеваемости гриппом в России Роспотребнадзор опубликовал "памятку здоровья". Эксперты ведомства рекомендуют:

1. Сделать прививку от гриппа

2. Избегать людей с признаки заболевания: кашлем, насморком и т.д.

3. В общественном транспорте и местах массовых скоплений надевать марлевую маску

4. Мыть руки с мылом и ополаскивать полость носа

Важными мерами по борьбе с инфекцией служат уборка и проветривание жилья, пишет РИА Новости, а также занятия физкультурой и полноценный сон.