Появилось видео с места аварии туристического автобуса в Нижегородской области

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия ДТП с участием автобуса, произошедшего утром в воскресенье, 6 октября, в районе села Паново-Осаново Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство вылетело в кювет, после чего опрокинулось на бок.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали 20 человек из 29 находившихся в салоне.

Известно, что автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Пушкина.