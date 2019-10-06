Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед

Мифическое вмешательство России в американские выборы было лишь предлогом для введения санкций и давления на президента США Дональда Трампа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в кулуарах энергетического форума.

В беседе с модератором дискуссии, журналистом NBC Киром Симмонсом российский лидер напомнил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера ни к чему не привело. Беседа прошла за кулисами форума, кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"На основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, для того чтобы сдерживать нас. С другой стороны, чтобы оказать давление на Трампа", — подчеркнул президент.

"Те, кто это делает, не смотрят даже на шаг вперед", — добавил Путин.

Журналист спросил у президента РФ о положении его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако Путин заявил, что ему не интересно. "Чего об этом говорить. Вам следует спросить об этом его", — сказал российский лидер.

Сразу после этого разговора Симмонс поделился своими впечатлениями: "Я только что разговаривал с президентом, и он повторил свои слова о том, что Мюллер не нашел никакого сговора. Действительно, Роберт Мюллер сказал, что нашел доказательства попытки России вмешаться в выборы многочисленными способами, но доказательств сговора между Трампом и российским правительством найдено не было. Не совсем верно было бы сказать, что Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора и поэтому вмешательства не было".