Глава BP считает, что отношения Москвы и Лондона потеплели

Отношения России и Великобритании становятся лучше, считает глава BP Роберт Дадли.

"Я не думаю, что отношения очень плохие. Мне кажется, сейчас отношения становятся лучше, а я чувствую себя в России очень комфортно", — заявил Дадли в программе "Москва. Кремль. Путин".

В свою очередь, глава нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил, что Европе нужно быть готовой к ответу в случае, если кто-то вмешается в ее независимость в принятии решений. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о попытках США противостоять энергетическому сотрудничеству России и Европы.